Макрон призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке

"Эта эскалация является безрассудной. Вчера я разговаривал с президентом Трампом, и ночью он сам призвал Иран прекратить все эти бомбардировки и атаки на гражданскую инфраструктуру - газовую, нефтяную, а также водную", - сказал Макрон.

Он рассказал, что также пообщался с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани после серьезного удара по катарским мощностям по производству газа.

"Несколько других стран Персидского залива подверглись ударам - впервые по их производственным мощностям. Это опасная эскалация. Мы выступаем за мораторий на атаки против гражданской инфраструктуры и гражданского населения и за быструю деэскалацию", - подчеркнул президент Франции.

Макрон отметил, что сейчас "все стороны должны успокоиться".

"Боевые действия должны быть остановлены хотя бы на несколько дней, чтобы дать шанс переговорам. Это ключевой пункт нашей повестки дня. Франция, как всегда, выступает за возвращение к переговорам, диалогу и деэскалации", - добавил он.