Катар вигнав посла Ірану після удару по найбільшому в світі заводу ЗПГ

Катар висилає іранського посла після ракетного обстрілу міста Рас-Лаффан, де знаходиться один з найбільших у світі комплексів зрідженого природного газу.

Рішення вигнати послів було ухвалено Дохою в результаті неодноразових нападів Ірану на Катар, останній з яких був спрямований на ключове промислове місто, енергетичний центр країни Рас-Лаффан .

"Міністерство закордонних справ Катару оголосило військових та безпекових аташе посольства Ірану разом з їхнім персоналом персонами нон грата та вимагає, щоб вони покинули Катар протягом 24 годин", - пише видання, посилаючись на інформацію відомства.

Удар по Рас-Лаффану

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Іран обстріляв балістикою Катар, зокрема, місто Рас-Лаффан, де знаходиться комплекс зрідженого природнього газу - один з найбільших у світі. На місці НП виникла пожежа, її вдалось ліквідувати.

Міністерство закордонних справ Катару назвало атаку "небезпечною ескалацією" та "грубим порушенням суверенітету".

Виявилось, що іранська атака на Рас-Лаффан не перша. 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Як відомо, Катар час від часу обстрілює Іран, оправдавши свої атаки ударами по американським об'єктам, хоча насправді страждають і катарські. Раніша Доха заявляла, що не хотіла бути втягнутою у конфлікт на Близькому Сході, але наразі ситуація склалась саме так.