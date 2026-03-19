ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Катар вигнав посла Ірану після удару по найбільшому в світі заводу ЗПГ

00:31 19.03.2026 Чт
2 хв
Іранських дипломатів у Катарі також оголосили персонами нон-грата після удару по Рас-Лаффану
aimg Маловічко Юлія
Фото: військові та безпекові аташе Ірану в Катарі мусять покинути посольство (з відкритих джерел)

Катар висилає іранського посла після ракетного обстрілу міста Рас-Лаффан, де знаходиться один з найбільших у світі комплексів зрідженого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Іранські чиновники налякані вбивством Алі Ларіджані та дискутують, хто наступний, - NYT

Відомо, що іранським дипломатам дали 24 години на те, щоб вони прибралися з Катару.

"Міністерство закордонних справ Катару оголосило військових та безпекових аташе посольства Ірану разом з їхнім персоналом персонами нон грата та вимагає, щоб вони покинули Катар протягом 24 годин", - пише видання, посилаючись на інформацію відомства.

Рішення вигнати послів було ухвалено Дохою в результаті неодноразових нападів Ірану на Катар, останній з яких був спрямований на ключове промислове місто, енергетичний центр країни Рас-Лаффан .

Удар по Рас-Лаффану

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що Іран обстріляв балістикою Катар, зокрема, місто Рас-Лаффан, де знаходиться комплекс зрідженого природнього газу - один з найбільших у світі. На місці НП виникла пожежа, її вдалось ліквідувати.

Міністерство закордонних справ Катару назвало атаку "небезпечною ескалацією" та "грубим порушенням суверенітету".

Виявилось, що іранська атака на Рас-Лаффан не перша. 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Як відомо, Катар час від часу обстрілює Іран, оправдавши свої атаки ударами по американським об'єктам, хоча насправді страждають і катарські. Раніша Доха заявляла, що не хотіла бути втягнутою у конфлікт на Близькому Сході, але наразі ситуація склалась саме так.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Катар Ракетна атака
Новини
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Аналітика
