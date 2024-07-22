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Макрон закликав до "політичного перемир'я" під час Олімпійських ігор

Париж, Франція, Понеділок 22 липня 2024 16:11
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Макрон закликав до "політичного перемир'я" під час Олімпійських ігор Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Олімпійські ігри, які розпочнуться у Парижі 26 липня, стануть моментом "політичного перемир'я" під час спроб сформувати новий уряд після дострокових виборів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як повідомляє видання, відповідаючи на запитання журналістів у рамках візиту в олімпійське селище у Сен-Дені, Макрон заявив про "спортивне свято" у поєднанні з "олімпійським і політичним перемир'ям".

"Саме Ігри будуть в центрі життя країни, і світ буде у Франції завдяки їм", - сказав він.

Однак французький президент не уточнив, чи має це на увазі, що він не призначатиме прем'єр-міністра раніше закінчення Олімпіади.

Водночас в оточенні Макрона уточнили, що призначення прем'єра замість Габріеля Атталя, який подав у відставку, малоймовірне до Олімпіади, "якщо не станеться колосальне прискорення" переговорів.

Прем'єр Франції подав у відставку

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку після другого туру парламентських виборів, на якому президентська коаліція, представником якої він є, посіла друге місце.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон має намір прийняти відставку Атталя та уряду 16 липня. Однак цього не сталося.

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