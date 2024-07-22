Макрон призвал к "политическому перемирию" во время Олимпийских игр

Олимпийские игры, которые начнутся в Париже 26 июля, станут моментом "политического перемирия" во время попыток сформировать новое правительство после досрочных выборов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Как сообщает издание, отвечая на вопросы журналистов в рамках визита в олимпийскую деревню в Сен-Дене, Макрон заявил о "спортивном празднике" в сочетании с "олимпийским и политическим перемирием".

"Именно Игры будут в центре жизни страны, и мир будет во Франции благодаря им", - сказал он.

Однако французский президент не уточнил, имеет ли это ввиду, что он не будет назначать премьер-министра раньше окончания Олимпиады.

В то же время в окружении Макрона уточнили, что назначение премьера вместо Габриэля Атталя, который подал в отставку, маловероятно до Олимпиады, "если не произойдет колоссальное ускорение" переговоров.