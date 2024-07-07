Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру виборів в парламент

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Як зазначив Атталь, за попередніми результатами парламентських виборів, президентська коаліція, представником якої він є, не отримує більшості та посідає друге місце.

"Таким чином, вірний республіканським традиціям і відповідно до своїх принципів, я завтра вранці подам заяву про відставку президенту", - сказав прем'єр.