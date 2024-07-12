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Макрон повідомив, коли прийме відставку прем'єра та уряду Франції

Франція, П'ятниця 12 липня 2024 17:38
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Макрон повідомив, коли прийме відставку прем'єра та уряду Франції Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Франції Еммануель Макрон має намір прийняти відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя та уряду 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, під час зустрічі в Єлисейському палаці з міністрами Макрон повідомив, що має намір прийняти відставку свого прем'єра та уряду у вівторок, 16 липня, тобто після останнього засідання Ради міністрів.

Що передувало

Нагадаємо, 7 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь повідомив, що піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Як зазначив Атталь, за попередніми результатами парламентських виборів, президентська коаліція, представником якої він є, не отримує більшості та посідає друге місце.

"Таким чином, вірний республіканським традиціям і відповідно до своїх принципів, я завтра вранці подам заяву про відставку президенту", - сказав прем'єр.

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Франція Еммануель Макрон
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