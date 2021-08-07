Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады в борьбе
Украинка Оксана Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады-2020 в Токио. В схватке за медаль она проиграла американке Саре Хильдебрандт.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Ливач первой в схватке взяла балл, но на последних секундах первого периода пропустила атаку американки на 2 балла. Во втором периоде украинка пыталась идти вперед, но пропустила несколько атак, уступив с общим счетом 1:12.
Напомним, вчера Ливач уступила в четвертьфинале китаянке Янань Сунь, которая в итоге вышла в финал. Это дало право украинке сразиться за "бронзу" в утешительном турнире.
Сегодня в первой схватке Ливач одолела кубинку Лопес Гузман и пробилась в "бронзовый" финал. Ее соперница Хильдебрандт право бороться за "бронзу" получила проиграв вчера в полуфинале - сегодня для нее это первая схватка.
Ранее сегодня украинские спортсмены завоевали уже три медали Токио. Сперва Людмила Гузан и Анастасия Четверикова взяли "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров.
Затем боксер Александр Хижняк, доминируя по ходу боя, в третьем раунде пропустил удар и упал в нокдаун, но рефери сразу завершил бой - в итоге лишь "серебро".
Еще одну бронзовую медаль принесла команда Украины в артистическом плавании.