ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады в борьбе

Новина українською →
Токио, Суббота 07 августа 2021 15:20
Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады в борьбе Фото: Оксана Ливач - бронзовая призерка Олимпиады в Токио (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинка Оксана Ливач уступила в "бронзовом" финале Олимпиады-2020 в Токио. В схватке за медаль она проиграла американке Саре Хильдебрандт.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Ливач первой в схватке взяла балл, но на последних секундах первого периода пропустила атаку американки на 2 балла. Во втором периоде украинка пыталась идти вперед, но пропустила несколько атак, уступив с общим счетом 1:12.

Напомним, вчера Ливач уступила в четвертьфинале китаянке Янань Сунь, которая в итоге вышла в финал. Это дало право украинке сразиться за "бронзу" в утешительном турнире.

Сегодня в первой схватке Ливач одолела кубинку Лопес Гузман и пробилась в "бронзовый" финал. Ее соперница Хильдебрандт право бороться за "бронзу" получила проиграв вчера в полуфинале - сегодня для нее это первая схватка.

Ранее сегодня украинские спортсмены завоевали уже три медали Токио. Сперва Людмила Гузан и Анастасия Четверикова взяли "серебро" в каноэ-двойке на 500 метров.

Затем боксер Александр Хижняк, доминируя по ходу боя, в третьем раунде пропустил удар и упал в нокдаун, но рефери сразу завершил бой - в итоге лишь "серебро".

Еще одну бронзовую медаль принесла команда Украины в артистическом плавании.

Читайте РБК-Украина в Google News
спорт Олимпиада Олимпиада 2020
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Итоги дня
Итоги дня
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед