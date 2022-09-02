МАГАТЭ в Украине, бои за Херсон и визовые ограничения для россиян: главное за неделю

Смог в Киеве

На этой неделе столицу затянуло смогом. Причиной загрязнения воздуха стали пожары на торфяниках к северо-западу от Киева, а также смена направления ветра.

Из-за задымления людям рекомендовали меньше бывать на улице и закрывать окна. 2 сентября ГСЧС удалось ликвидировать пожары в 4 очагах, днем состояние воздуха стабилизировалось.

Контрнаступление на юге

ВСУ начали контрнаступательные действия в южных регионах. 29 августа украинские защитники прорвали первую линию обороны оккупантов и начали бои за Херсон.

Военное командование пока не раскрывает подробностей операции. По сообщению Минобороны, украинские подразделения ведут позиционные бои, уничтожают склады боеприпасов, наносят удары по транспортным путям и закрепляются на территориях южных регионов.

МАГАТЭ на Запорожской АЭС

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла в оккупированный Энергодар на ЗАЭС. В день визита российские войска совершили минометный обстрел города с вертолетов.

При осмотре атомной станции экспертов сопровождали представители "Росатома". Также оккупанты не позволили приватно пообщаться представителям МАГАТЭ с работниками ЗАЭС и не допустили международных журналистов.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси провел на АЭС два часа, после чего заявил, что ему удалось увидеть "ключевые вещи" и что миссия будет постоянно присутствовать на станции. Глава МАГАТЭ добавил, что физическая целостность АЭС нарушалась несколько раз, случайно или намеренно, а персонал находится в тяжелом эмоциональном состоянии, но продолжает профессионально выполнять свою работу.

Выезд мужчин за границу

Военнообязанные мужчины пока не смогут выезжать за пределы Украины под залог по программе єВідрядження. Предполагалось, что с 1 сентября ФОПам и юридическим лицам разрешат ездить за границу на срок до 7 дней при внесении залога 200 тыс. грн. Однако глава Кабмина Денис Шмыгаль отложил подписание постановления до определения четкого механизма работы программы.

При этом правительство разрешило выезд из Украины морякам и студентам учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне, по согласованию с военкоматами.

Новая встреча "Рамштайн" и военная помощь Украине

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется на очередное заседание 8 сентября. Переговоры пройдут в очном формате на базе "Рамштайн" в Германии под руководством главы Пентагона Ллойда Остина.

Союзники продолжают оказывать военную помощь Украине в борьбе с агрессором. В 7-м пакете помощи от Швеции украинские защитники получат боеприпасы для артиллерии на 50 млн евро. США также готовят еще один пакет военной поддержки для ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил об отправке в Украину в ближайшие недели новейшего оружия, в т.ч. радиолокационных систем и беспилотников.

Умер Горбачев

Последний генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев умер 30 августа после продолжительной болезни.

Он вошел в историю как инициатор "перестройки", следствием которой стал распад СССР. В 2016 году Горбачев высказался в поддержку решения Путина об аннексии Крыма, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что разочарован президентом РФ.

Визовые ограничения для россиян

Евросоюз может принять решение об отмене упрощенного визового режима для граждан РФ. Министры иностранных дел ЕС уже достигли договоренности по этому вопросу.

Если ограничения введут, россиянам продолжать выдавать туристические визы, но процесс их получения осложнится. Оформлять документы станет дольше и дороже. Страны будут чаще отказывать в получении виз.

Новые запреты в Киеве

После объявления воздушной тревоги в Киеве работы на строительных площадках должны приостанавливать. Запрет вступил в силу с 1 сентября. Также было сокращено время работы заведений общепита до 22:00 для соблюдения правил комендантского часа.

КГГА оставило в силе решение о запрете работы наземного общественного транспорта во время тревоги, несмотря на обращение граждан в петиции. На всех остановках разместят информацию о ближайшем укрытии.

Больше документов в Дии

С 1 сентября в Дии появились новые сервисы. Теперь украинцам доступны такие цифровые документы:

пенсионное удостоверение;

вид на временное или постоянное место жительства для иностранцев;

англоязычные версии загранпаспорта и водительского удостоверения;

шеринг авто;

услуга по оплате штрафов за нарушение ПДД.

Для доступа к сервисам нужно обновить Дию до последней версии.

Воинский учет женщин

Постановка на воинский учет женщин может проходить на добровольной основе. Минобороны направило в парламент предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин в армии. Если изменения в законе будут приняты, Генштаб пересмотрит перечень подлежащих учету специальностей и сократит его. Женщин будут ставить на учет добровольно.

Отсрочка долгов "Нафтогаза"

Инвесторы согласились отсрочить выплату долгов "Нафтогаза" на 2 года. Компания сможет оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024, а в 2026 году, проценты по нему начнет платить в 2024.

При этом держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, не поддержали отсрочку выплат.