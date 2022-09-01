ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выезд мужчин за границу под залог отложили. Он должен был заработать 1 сентября

Новина українською →
Украина, Четверг 01 сентября 2022 22:40
Выезд мужчин за границу под залог отложили. Он должен был заработать 1 сентября Фото: Выезд мужчин за границу под залог отложили (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог решили отложить, хотя заработать это должно было 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Данила Гетманцева.

С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

Воспользоваться такой услугой должны были бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.

Однако по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.

Напомним, что ранее мужчинам планировали разрешить выезжать за границу под залог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Кабинет Министров Украины
NEWS
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма