Выезд мужчин за границу под залог отложили. Он должен был заработать 1 сентября
Фото: Выезд мужчин за границу под залог отложили (facebook.com/DPSUkraine)
Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог решили отложить, хотя заработать это должно было 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Данила Гетманцева.
С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.
Воспользоваться такой услугой должны были бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.
Однако по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.
Напомним, что ранее мужчинам планировали разрешить выезжать за границу под залог.
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