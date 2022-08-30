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Умер последний секретарь КПСС Михаил Горбачев

Новина українською →
Москва, Вторник 30 августа 2022 23:29
Умер последний секретарь КПСС Михаил Горбачев Фото: Михаил Горбачев (twitter.com/mgorbachev)
Автор: Артур Родивилов

Последний секретарь КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачев несколько лет находился в Центральной клинической больнице в Москве. У него был сахарный диабет, проблемы с почками.

Михаил Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного совета СССР.

В 2016 году в одном из интервью Горбачев заявил, что считает правильным решение Владимира Путина оккупировать Крым и он поступил бы так же в аналогичной ситуации.

За это ему запретили въезд в Украину на 5 лет.

Горбачев также заявлял, что в РФ есть собственные "Каталонии", отвечая на вопрос журналистов, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в СССР.

После полномасштабного вторжения в Украину, Горбачев заявил, что разочарованный президентом России Владимиром Путиным.

Российский журналист Алексей Венедиктов, который является другом бывшего генсека, в интервью для Forbes Russia, отметил, что "наследие Горбачева" уничтожено политикой Путина, "свобода была - делом Горбачева".

"Путин считает себя заместителем Бога"

В интервью изданию "Медуза" в 2018 году Горбачев рассказал, что Путин его "не заметил" на праздновании 9 мая в Кремле после того, как он предупредил действующего президента РФ о "вреде самоуверенности".

"Когда я сказал, что он считает себя заместителем Бога. Конечно, его злит это: он же сказал, что надо Горбачеву язык укоротить. Президенту! Язык укоротить", - сказал Горбачев.

При этом он заявил, что Путина находится "на своем месте", несмотря не ряд ошибок и просчетов.

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