Что рассказал глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС (видео)
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что на ЗАЭС будет функционировать постоянная миссия организации.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".
"Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков", - отметил Гросси.
По его словам, эксперты миссии выбрали три-четыре ключевых зоны, которые мы непосредственно должны были увидеть, и мы смогли это сделать.
"Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени. У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.
Он также добавил, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.
Сколько времени эксперты МАГАТЭ будут на ЗАЭС
"МАГАТЭ старается установить определенные механизмы и, в частности, обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию", - заявил Гросс.
По его словам, имеются две группы технических экспертов. Первая будет находиться на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, продолжая оценку, продолжая работу, которая была начата сегодня, работая в тех же местах. Они могут сформировать определенные наблюдения и выводы оценки, чтобы детально сформировать отчет.
"После этого планируется обеспечить на АЭС наше постоянное присутствие. Они должны будут давать объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции", - сказал Гросси.
Об украинском персонале станции
Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что украинские работники станции находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом положении. Но благодаря своему профессионализму они отлично выполняют всю возложенную на них ответственную работу.
"Конечно, мне удалось много пообщаться с работниками, с людьми из Энергодара. Что я им сказал? Что я уезжаю, но МАГАТЭ остается на станции", - добавил он.
Напомним, миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС. РБК-Украина также писало, что россияне не позволили инспекторам миссии приватно пообщаться с персоналом станции.
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