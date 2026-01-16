МАГАТЕ домовилося з Україною та РФ про тишу біля ЗАЕС для відновлення енерголінії

Сьогодні, 16 січня, МАГАТЕ домовилося з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля ЗАЕС. Це дозволить відремонтувати останню резервну лінію електропередачі до станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що технічні фахівці України вже найближчими днями розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, яка була пошкоджена і відключена в результаті бойових дій. В результаті відключення енерголінії найбільша АЕС Європи наразі залежить від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ. "МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - заявив Гроссі.