МАГАТЕ домовилося з Україною та РФ про тишу біля ЗАЕС для відновлення енерголінії
Сьогодні, 16 січня, МАГАТЕ домовилося з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля ЗАЕС. Це дозволить відремонтувати останню резервну лінію електропередачі до станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Зазначається, що технічні фахівці України вже найближчими днями розпочнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ, яка була пошкоджена і відключена в результаті бойових дій.
В результаті відключення енерголінії найбільша АЕС Європи наразі залежить від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ.
"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - заявив Гроссі.
Ситуація на ЗАЕС
Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з березня 2022 року. Відтоді РФ неодноразово намагалася легалізувати своє управління об’єктом, ігноруючи норми міжнародного права.
Експерти розглядають останні кроки "Ростехнадзору" як черговий елемент ядерного шантажу, що підвищує ризики для безпеки не лише регіону, а й усього світу.
Зазначимо, США запропонували модель спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Водночас український лідер Володимир Зеленський наголошував, що такий формат є несправедливим.
Раніше, 19 листопада, Україна відновила електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок обстрілів РФ. До цього станція десять разів повністю залишалася без живлення.
Втім уже 6 грудня ЗАЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Наразі об’єкт під’єднаний лише до однієї зовнішньої лінії, що й надалі створює серйозні загрози ядерній безпеці.
Наприкінці грудня Україна та Росія досягли домовленості про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС. Це дало можливість розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач.