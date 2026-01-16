МАГАТЭ договорилось с Украиной и РФ о тишине возле ЗАЭС для восстановления энерголинии

Сегодня, 16 января, МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Отмечается, что технические специалисты Украины уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ, которая была повреждена и отключена в результате боевых действий. В результате отключения энерголинии крупнейшая АЭС Европы сейчас зависит от единственной действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ. "МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - заявил Гросси.