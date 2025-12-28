Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС, - МАГАТЕ

Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - сказано у повідомленні.

За його словами, роботи проводяться в межах постійних зусиль агентства щодо запобігання ядерній аварії в умовах повномасштабної війни.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші", яке дозволило розпочати відновлення електропередачі між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектростанції. Очікується, що це сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки на об’єкті.