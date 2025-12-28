ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС, - МАГАТЕ

Україна, Неділя 28 грудня 2025 14:05
UA EN RU
Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС, - МАГАТЕ Ілюстративне фото: Україна і РФ домовилися про припинення вогню для ремонту ЛЕП поблизу ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - сказано у повідомленні.

За його словами, роботи проводяться в межах постійних зусиль агентства щодо запобігання ядерній аварії в умовах повномасштабної війни.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші", яке дозволило розпочати відновлення електропередачі між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектростанції. Очікується, що це сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки на об’єкті.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час РФ неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.

Останні дії «Ростехнадзору» розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.

Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Втім президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.

Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
Новини
Підтягують резерви з Вербового. У ЗСУ пояснили, чому Росії важливо взяти Гуляйполе
Підтягують резерви з Вербового. У ЗСУ пояснили, чому Росії важливо взяти Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну