Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС, - МАГАТЕ
Україна та Росія домовились про локальне перемир'я поблизу Запорізької атомної електростанції. Це дозволило розпочати ремонтні роботи на лінії електропередач біля ЗАЕС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - сказано у повідомленні.
За його словами, роботи проводяться в межах постійних зусиль агентства щодо запобігання ядерній аварії в умовах повномасштабної війни.
Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші", яке дозволило розпочати відновлення електропередачі між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектростанції. Очікується, що це сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки на об’єкті.
Ситуація на ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. За цей час РФ неодноразово намагалася узаконити контроль над об’єктом, порушуючи норми міжнародного права.
Останні дії «Ростехнадзору» розцінюють як черговий прояв ядерного шантажу, що посилює загрози безпеці регіону та всього світу.
Водночас у межах мирних ініціатив США пропонують формат спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів. Втім президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим.
Раніше повідомлялося, що 19 листопада Україні вдалося відновити електропостачання окупованої ЗАЕС після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього станція десять разів повністю втрачала живлення.
Вже 6 грудня ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі станція підключена лише до однієї зовнішньої лінії, що продовжує створювати ризики для ядерної безпеки.