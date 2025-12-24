Компроміс України по ЗАЕС - експлуатація 50 на 50 зі США, - Зеленський
Питання Запорізької атомної електростанції залишається одним із найскладніших пунктів мирного плану США щодо України. Наразі сторони шукають компроміс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
Як повідомив президент, ЗАЕС - 12 пункт драфту мирного плану. Пропозиція США - Запорізька АЕС буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ.
"Росіяни вважають, що вони все одно зроблять так, що ЗАЕС буде експлуатуватися ними. Вони будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту. Вони говоритимуть, що давайте відновимо дамбу, давайте ми запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління", - пояснив Зеленський.
За його словами, компромісна позиція України - ЗАЕС експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна - 50 на 50.
"50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% - США самостійно визначає свій розподіл", - уточнив президент.
Він додав, що треба демілітаризувати територію станції, а також Енергодар та Каховську ГЕС.
"Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов. Це все дуже складні речі", - зазначив Зеленський.
Ситуація на ЗАЕС
Нагадаємо, окупація Росією Запорізької атомної електростанції триває з березня 2022 року. Там загарбники постійно створюють ядерну загрозу.
Російські війська розміщують на території станції техніку та особовий склад, ведуть обстріли, які спричиняють відключення електроенергії, ігнорують правила ядерної безпеки та намагаються підключити АЕС до російської енергомережі.
Окупанти також інсценують обстріли, змушують персонал працювати за контрактами, а така ситуація змушує "Енергоатом" звертатися до міжнародної спільноти з вимогою посилити тиск на РФ, щоб запобігти ядерній катастрофі.
Сполучені Штати Америки у рамках мирної угоди пропонують, щоб Україна, Росія та США спільно управляли Запорізькою АЕС. Однак президент України Володимир Зеленський вважає цей варіант несправедливим.
Також нагадаємо, що 19 листопада цього року українські енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка тривалий час залишалася без струму через пошкодження високовольтної лінії внаслідок обстрілів російських військ.
Раніше, 23 вересня, "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на станції.
Російські окупанти навмисно не підключали ЗАЕС до української енергосистеми, а єдина зовнішня лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок АЕС з мережею України, вийшла з ладу. Блекаут тривав місяць.
А 6 грудня повідомлялося, що Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення з зовнішніх джерел.
Наразі ЗАЕС отримує електроживлення лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач.