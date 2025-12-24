Компроміс України по ЗАЕС - експлуатація 50 на 50 зі США, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

Як повідомив президент, ЗАЕС - 12 пункт драфту мирного плану. Пропозиція США - Запорізька АЕС буде експлуатуватися спільно трьома країнами - Україна, США, РФ.

"Росіяни вважають, що вони все одно зроблять так, що ЗАЕС буде експлуатуватися ними. Вони будуть прив'язувати роботу цієї станції до гуманітарного аспекту. Вони говоритимуть, що давайте відновимо дамбу, давайте ми запустимо електрику. І тому партнери кажуть, що хочуть спільний механізм управління", - пояснив Зеленський.

За його словами, компромісна позиція України - ЗАЕС експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна - 50 на 50.

"50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% - США самостійно визначає свій розподіл", - уточнив президент.

Він додав, що треба демілітаризувати територію станції, а також Енергодар та Каховську ГЕС.

"Про станцію було, приблизно, годин 15 розмов. Це все дуже складні речі", - зазначив Зеленський.