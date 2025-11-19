Українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС після обстрілу росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"З 14 листопада, після чергового російського обстрілу, ЗАЕС була заживлена за однією лінією, що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки", - йдеться у дописі.

Енергетики нагадали, що відновлена лінія менше тижня пробула в роботі після попереднього заживлення. До цього російський обстріл вивів її з ладу у травні і вона не працювала близько півроку.

"Причини відключень - регулярні російські обстріли, що пошкоджують дроти, ізоляцію та грозозахисний трос, зумовлюючи обриви та короткі замикання", - пояснило "Укренерго".

За весь час повномасштабної війни українські енергетики відновлювали живлення ЗАЕС понад 40 разів. Електростанція 10 разів повністю втрачала живлення від енергосистеми України.