Запорізька АЕС знову живиться лише однією лінією, - Reuters

Запоріжжя, Вівторок 16 грудня 2025 22:14
Запорізька АЕС знову живиться лише однією лінією, - Reuters Ілюстративне фото: Запорізька АЕС знову живиться лише однією лінією (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Окупована Запорізька атомна електростанція наразі отримує електроживлення лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільша в Європі АЕС, яка перебуває під контролем російських військ із березня 2022 року, нині не виробляє електроенергію. Водночас станція критично залежить від стабільного зовнішнього живлення, необхідного для охолодження ядерного палива.

У разі втрати обох ліній ЗАЕС змушена переходити на резервні дизель-генератори, що вважається останнім запобіжником перед загрозою ядерної аварії.

Окупаційна адміністрація заявляє, що радіаційний фон на станції залишається в межах норми, а відновлювальні роботи обіцяють розпочати "якомога швидше".

Блекаут на ЗАЕС

Російська окупація Запорізької атомної електростанції триває з березня 2022 року, протягом цього часу загарбники постійно створюють загрозу ядерній безпеці.

Війська РФ розміщують на території ЗАЕС військову техніку та особовий склад, обстрілюють прилеглі райони, що призводить до знеструмлень, ігнорують вимоги ядерної безпеки та намагаються інтегрувати станцію в енергосистему Росії. Крім того, окупанти вдаються до провокацій та змушують персонал працювати за примусовими контрактами.

Через небезпечну ситуацію "Енергоатом" неодноразово звертався до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на РФ, аби не допустити ядерної катастрофи.

19 листопада українські енергетики відновили електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка тривалий час залишалася без світла через пошкодження високовольтної лінії внаслідок російських обстрілів.

Раніше, 23 вересня, "Енергоатом" повідомляв про десятий від початку повномасштабної війни повний блекаут на станції. Російські війська свідомо не підключали ЗАЕС до української енергосистеми, а єдина лінія електропередач, що забезпечувала зв’язок із мережею України, вийшла з ладу. Знеструмлення тривало майже місяць.

А 6 грудня повідомлялося, що Запорізька АЕС тимчасово втратила живлення з зовнішніх джерел.

