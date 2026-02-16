"Маємо перемогти і їх": Орбан поскаржився Рубіо на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове заявив, що Україна нібито втручається в угорські вибори та фінансує його суперників.
Слова Орбана пролунали під час його пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо, пише РБК-Україна з посиланням на Index.
За словами прем'єра Угорщини, українцям не байдуже, якими будуть результати виборів, "тому вони вирішили взяти участь у кампанії".
"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", - заявив Орбан.
Він також зазначив, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю". Крім того, за словами Орбана, Україна нібито фінансує його супротивників - він також додав, що "знає, як це відбувається".
Нагадаємо, аналітики вважають, що правління Віктора Орбана та його партії "Фідес" в Угорщині може завершитися вже найближчим часом. Зокрема, на квітневих виборах він ризикує поступитися опозиційній проєвропейській партії "Тиса".
На тлі передвиборчої кампанії Орбан розгорнув масштабну інформаційну боротьбу проти свого головного опонента Петера Мадяра, активно використовуючи жорстку риторику та пропагандистські заяви.
Одним із ключових елементів кампанії стала антириторика щодо України, яку угорський прем’єр фактично намагається представити як "ворога".
Зокрема, Орбан заявляв, що Будапешт не підтримуватиме вступ України до Євросоюзу впродовж найближчих десятиліть, а також робив суперечливі заяви щодо війни, стверджуючи, що "незрозуміло, хто на кого напав".
Крім того, угорський прем’єр публічно заявив, що Україна нібито добивається позбавлення Угорщини доступу до дешевих російських енергоносіїв, що, за його словами, може призвести до зростання тарифів для угорських споживачів.