Рютте припустив, що війна в Україні завершиться до кінця року

Війну в Україні дійсно можливо завершити до кінця 2025 року. Але припинення війни та будь-які "мирні плани" не скасують того факту, що Росія залишатиметься великою загрозою для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Марка Рютте іспанському виданню El Pais .

Рютте зазначив, що війна в Україні може завершитися вже до кінця 2025 року, а сам генсек хоче "зробити все можливе", щоб допомогти президенту США Дональду Трампу "втілити в життя" ідею миру в Україні.

"Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися", - заявив він.

При цьому Рютте акцентував на втратах, яких зазнає Росія. Він нагадав, що зараз понад мільйон російських солдатів ліквідовано або поранено в Україні - при цьому це тільки незворотні втрати РФ.

"Наразі близько мільйона росіян загинуло або отримало важкі поранення. Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Чи можете ви собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію", - сказав він.

Рютте також підкреслив, що на тлі таких шалених втрат територіальні здобутки РФ вкрай сумнівні. За 2025 рік ціною великих втрат Росія захопила приблизно 1% української території.

"Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не тримають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж кількість українців, які спочатку там жили", - резюмував він.

Загроза збережеться

На питання, чи може мирна угода з Україною вивести РФ з категорії загроз Європі Рютте відповів, що попри усі мирні зусилля це неможливо. До того ж для встановлення миру ще доведеться попрацювати. Але Росія не перестане бути загрозою.

"Ні. Росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго. Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйоном своїх громадян за цю помилку виправлення історії, ми повинні бути готові. Ось чому ми повинні витрачати набагато більше на нашу оборону. Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи", - зазначив генсек НАТО.