ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Багато хороших елементів, але потребує доопрацювання": Рютте про план США

Понеділок 24 листопада 2025 19:35
UA EN RU
"Багато хороших елементів, але потребує доопрацювання": Рютте про план США Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Мирний план США щодо завершення повномасштабної війни в Україні містить "багато хороших елементів", проте деякі з них треба доопрацювати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News.

"Я не хочу розглядати план рядок за рядком, особливо тому, що він зараз обговорюється. У плані є багато хороших елементів, а деякі елементи потребують покращення", - сказав він.

Рютте позитивно відгукнувся про обговорення мирного плану США, які 23 листопада відбулися в Женеві.

"Це була дуже успішна зустріч між Україною та американською стороною, і вони продовжуватимуть це далі", - зазначив він.

За його словами, попереду обговорення деяких елементів, які стосуються Євросоюзу і НАТО. Рютте зауважив, що вони проводитимуться окремо.

Генсек НАТО також прокоментував терміни можливого погодження з планом США російського диктатора Володимира Путіна. На думку Рютте, на главу Кремля тиснутиме економічне становище РФ.

"Путін змушений був збільшити податки. І я знаю як політик, що це роблять лише тоді, коли немає абсолютно жодної альтернативи. Тож його вчинок, що є дуже непопулярним заходом, означає, що вони не в найкращому становищі", - пояснив він.

Мирний план США

Нагадаємо, авторитетні ЗМІ повідомляли, що початковий план складався з 28 пунктів. Частина з них була неприйнятними для України.

Для коригування документу українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві. Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів повідомив, що українську позицію почули.

Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. В результаті зараз у документі залишилось 19 пунктів замість 28.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Україна і США домовилися про оновлений варіант мирного плану. Він наголосив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Сполучені Штати Америки Марк Рютте Війна в Україні мирний план США
Новини
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Зеленський анонсував повноцінну доповідь делегації по переговорах у Женеві
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України