"Має діяти, як сусіди": США критикують Угорщину за залежність від російського газу

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини конкретних кроків щодо відмови від російських енергоносіїв.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Дипломат зазначив, що США сподіваються на дії не лише Будапешта, а й таких країн, як Словаччина та Туреччина. Від них очікують розробки та реалізації планів для зменшення енергетичної залежності від Москви.

"Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - наголосив Вітакер.

Він також додав, що Сполучені Штати готові надати допомогу Угорщині у процесі позбавлення залежності від російської нафти та газу.

Угорщина та Росія

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що може закликати Угорщину відмовитися від російської нафти.

Незабаром Трамп провів телефонну розмову з Орбаном, під час якою угорський прем'єр сказав президенту США, що Угорщина не відмовлятиметься від дешевих енергоресурсів РФ.