Трамп заявив, що змусить Орбана припинити купувати російську нафту
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитись від російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента США.
Під час спілкування із журналістами Трампу нагадали про те, що прем'єр Угорщини відмовився припинити купівлю російської нафти.
"Він мій друг, я з ним ще не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він би зупинився. Я думаю, що я зроблю це", - заявив президент США.
Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, попри вимоги США. За його словами, країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку без російської нафти і газу.
"Ми не можемо забезпечити безпечні постачання для нашої країни без російських джерел нафти або газу", - зазначив Сійярто.
Позиція Трампа щодо російської нафти
Президент США зажадав від союзників по НАТО повністю зупинити імпорт російської нафти. Трамп заявив, що готовий запровадити великі санкції проти РФ, коли всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Основними одержувачами російської нафти залишаються Угорщина і Словаччина, які чинять опір вимогам ЄС відмовитися від енергоресурсів з РФ. Щорічно держкомпанія MOL імпортує близько 5 млн тонн нафти через трубопровід "Дружба".
При цьому угорський прем'єр Віктор Орбан залишається одним із найближчих європейських союзників президента США. Він підтримує робочі відносини з РФ і критикує Україну.
Згідно із даними МВФ, країна-агресорка продовжує відігравати ключову роль в енергопостачанні Угорщини. Минулого року 74% споживаного газу і 86% нафти країна імпортувала з РФ.
Український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що президент США Дональд Трамп дуже незадоволений тим, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати в Росії нафту.