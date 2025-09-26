Орбан повстав проти Трампа, відмовившись виконати його вимогу

За словами Орбана, це питання він обговорив із президентом Дональдом Трампом під час телефонної розмови 26 вересня.

Дзвінок відбувся після того, як Трамп на брифінгу з Володимиром Зеленським допустив ідею закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти.

Аргументи угорського прем'єра

Орбан зазначив, що Угорщина керуватиметься власними інтересами в питаннях енергетики. За його словами, уряд не зобов'язаний дотримуватися рекомендацій США.

"Ми не повинні приймати аргументи один одного. Нам потрібно просто чітко говорити про наші інтереси і слухати один одного як друзі, а далі кожен чинить, як вважає за потрібне", - сказав Орбан.

Він додав, що відмова від трубопровідних поставок нафти і газу нібито призвела б до негайного падіння економіки Угорщини на 4%.