Орбан повстав проти Трампа, відмовившись виконати його вимогу

Угорщина не має наміру відмовлятися від дешевих російських енергоресурсів. Будапешт не готовий виконати вимогу США.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Орбана, це питання він обговорив із президентом Дональдом Трампом під час телефонної розмови 26 вересня.
Дзвінок відбувся після того, як Трамп на брифінгу з Володимиром Зеленським допустив ідею закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти.
Орбан зазначив, що Угорщина керуватиметься власними інтересами в питаннях енергетики. За його словами, уряд не зобов'язаний дотримуватися рекомендацій США.
"Ми не повинні приймати аргументи один одного. Нам потрібно просто чітко говорити про наші інтереси і слухати один одного як друзі, а далі кожен чинить, як вважає за потрібне", - сказав Орбан.
Він додав, що відмова від трубопровідних поставок нафти і газу нібито призвела б до негайного падіння економіки Угорщини на 4%.
Угорщина, будучи членом ЄС і НАТО, продовжує лавірувати між зв'язками Орбана з Дональдом Трампом і його контактами з Росією. З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прем'єр-міністр зберігає діалог із Москвою.
Останні заяви Орбана стали одним із найчіткіших підтверджень того, що Угорщина підтримуватиме економічні зв'язки з Росією навіть на шкоду відносинам зі США.
Раніше Дональд Трамп також закликав Туреччину скоротити імпорт енергоресурсів з Росії. Про це він заявив на зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом