ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Должна действовать, как соседи": США критикуют Венгрию за зависимость от российского газа

Венгрия, Понедельник 27 октября 2025 09:28
UA EN RU
"Должна действовать, как соседи": США критикуют Венгрию за зависимость от российского газа Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов по отказу от российских энергоносителей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Дипломат отметил, что США надеются на действия не только Будапешта, но и таких стран, как Словакия и Турция. От них ожидают разработки и реализации планов для уменьшения энергетической зависимости от Москвы.

"Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", - подчеркнул Уитакер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь Венгрии в процессе избавления зависимости от российской нефти и газа.

Венгрия и Россия

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время брифинга с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что может призвать Венгрию отказаться от российской нефти.

Вскоре Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, во время которого венгерский премьер сказал президенту США, что Венгрия не будет отказываться от дешевых энергоресурсов РФ.

А сам Орбан на днях заявил, что Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Ведь на днях Трамп ввел санкции против ключевых российский нефтяной компании, пытаясь заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.

После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Венгрия Газ
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию