ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ліквідовано майже 1500 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога

Україна, Четвер 11 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Ліквідовано майже 1500 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

За останню добу Україна оновила дані про орієнтовні втрати російської армії, фіксуючи подальше збільшення втраченої техніки та особового складу на всіх напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року, російські війська продовжують втрачати як особовий склад, так і озброєння.

За інформацією української сторони, орієнтовні незворотні втрати особового складу досягли 1 185 080 осіб, збільшившись за добу на 1460. Це відображає стійку динаміку виснаження живої сили противника.

Техніка, втрачена армією РФ

Втрати бронетехніки також залишаються значними. Російська армія втратила 11 404 танки, а кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 23 699 одиниць (плюс 7 за добу).
Артилерійські системи продовжили втрачати позиції - їх налічується 34 992 (плюс 23). Кількість РСЗВ становить 1564, а засобів ППО - 1253.

Авіація та безпілотники

У противника знищено 431 літак і 347 вертольотів. Втрати безпілотників оперативно-тактичного рівня зросли до 89 148 одиниць (плюс 82).

Ракетне озброєння і морська техніка

Зафіксовано знищення 4058 крилатих ракет, а також 28 кораблів і катерів, включно з 1 підводним човном.

Автотранспорт і спецтехніка

Суттєвими залишаються втрати автомобільної техніки - 69 507 одиниць (плюс 157). Кількість втраченої спецтехніки досягла 4022 (плюс 3).
Ліквідовано майже 1500 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога

Нагадуємо, що в нових публічних заявах Дональд Трамп знову торкнувся теми українських виборів і переговорів про припинення бойових дій, зазначивши, що, за його твердженням, значна частина українського суспільства очікує переходу до політичного врегулювання.

Зазначимо, що в Росії планують запровадити нові обмеження на зв'язок, включно з блокуванням телефонних дзвінків із країн, які Кремль вважає недружніми, що торкнеться як приватних розмов, так і доступу до закордонних сервісів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Зеленський затвердив держбюджет на 2026 рік: куди підуть гроші
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень