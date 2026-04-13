Німеччина розраховує на "дуже швидкі" 90 млрд євро Україні після поразки Орбана

Німеччина сподівається, що результати виборів в Угорщині дозволять "дуже швидко" виділити Україні кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро.

"Результати голосування дають надію на те, що допомога для України може бути надана дуже швидко. Німецький уряд працює над цим, тому з нетерпінням очікує на швидке формування уряду в Угорщині", - сказав представник німецького уряду.

Нагадаємо, Україна не може отримати 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина. Угорська влада поставила Києву ультиматум - гроші надійдуть тільки після того, як відновляться поставки російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба".

Зазначимо, Швеція відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Європейської ради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.