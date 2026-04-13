Мадьяр сделал заявление о 90 млрд евро кредита для Украины

Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр намекнул, что не будет блокировать 90 млрд евро для Украины.

По его словам, решение по этому вопросу фактически было принято еще в декабре на уровне Европейского совета. Тогда Венгрия, а также Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в программе.

"Мне это не до конца понятно, я буду обсуждать это с европейскими лидерами. Но лично я согласен с тем, что Венгрия должна отказаться", - отметил Мадьяр.

Он подчеркнул, что Венгрия "находится в очень сложной финансовой ситуации", поэтому не может позволить себе дополнительное финансирование.

"Наша задача - вернуть те средства ЕС, которые принадлежат нам и которые получила каждая другая страна-член, кроме нас. Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения нашей экономики. Поэтому мы действительно не можем брать еще больше кредитов", - добавил политик.

Отдельно он раскритиковал политику предыдущего премьера Виктора Орбана, указав на непоследовательность его позиций относительно решений Евросоюза.

"Дефицит венгерского бюджета и государственный долг утроились с 2010 года. Поэтому мы хотели бы вернуть средства ЕС домой. Но это решение уже было принято в декабре в Брюсселе, поэтому я не знаю, зачем его снова пересматривать. Хотя я понимаю, что позиция Виктора Орбана часто меняется - ведь сначала он это поддержал, а потом отверг", - подчеркнул Мадьяр.

Он добавил, что надеется, что Орбан ему позвонит, если у Венгрии есть определенные невыполненные международные обязательства; в частности, если нужно, и обсудить "техническое решение", которое нужно для выделения Украине кредита.

Вопрос кредита для Украины остается предметом острых споров в Евросоюзе. Киев до сих пор не может получить около 90 млрд евро помощи, поскольку процедурное решение блокирует Венгрия, которая выдвинула условие - возобновление поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".