"Мадяр" оголосив про ураження ще 15 російських суден

За словами "Мадяра", 13 липня бійці СБС встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників.

"За 24 години знищено/уражено 1559 унікальних цілей противника", - наголосив Бровді.

Він також уточнив, що протягом липня Сили безпілотних систем уже "вполювали" 4492 солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей.

У звіті СБС вказано, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак поки подробиці не розкриваються.

Окрім того, під удари українських воїнів потрапили: