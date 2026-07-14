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"Мадяр" оголосив про ураження ще 15 російських суден

08:36 14.07.2026 Вт
1 хв
Нові результати роботи СБС уже відомі
aimg Юлія Капітонова
СБС продовжують добивати російський флот (Фото: ілюстративне)

Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден.

Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами "Мадяра", 13 липня бійці СБС встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників.

"За 24 години знищено/уражено 1559 унікальних цілей противника", - наголосив Бровді.

Він також уточнив, що протягом липня Сили безпілотних систем уже "вполювали" 4492 солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей.

У звіті СБС вказано, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак поки подробиці не розкриваються.

Окрім того, під удари українських воїнів потрапили:

  • 39 точок вильоту російських дронів,
  • 9 гармат і гаубиць,
  • 337 укриттів,
  • 130 бліндажів,
  • 46 коптерів,
  • 8 НРК,
  • 18 РЕБ,
  • 3 РЛС,
  • 98 антен екіпажів.

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