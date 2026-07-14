"Мадяр" оголосив про ураження ще 15 російських суден

Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України уразили або знищили 1559 унікальних цілей армії РФ, зокрема 15 ворожих суден.
Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами "Мадяра", 13 липня бійці СБС встигли ліквідувати або поранити 311 російських загарбників.
"За 24 години знищено/уражено 1559 унікальних цілей противника", - наголосив Бровді.
Він також уточнив, що протягом липня Сили безпілотних систем уже "вполювали" 4492 солдатів РФ, а також 21 319 ворожих цілей.
У звіті СБС вказано, що протягом минулої доби було уражено 15 російських суден, однак поки подробиці не розкриваються.
Окрім того, під удари українських воїнів потрапили:
Раніше РБК-Україна повідомляло, скільки солдатів РФ бійці СБС встигли ліквідувати або поранити 12 липня.
Також ми писали про нові результати 40-денної операції СБУ.
Окрім того, з'ясувалося, як за одну ніч було уражено 14 суден "тіньового флоту" РФ.