"Мадяр" объявил о поражении еще 15 российских судов

По словам "Мадяра", 13 июля бойцы СБС успели ликвидировать или ранить 311 российских захватчиков.

"За 24 часа уничтожено/поражено 1559 уникальных целей противника", - подчеркнул Бровди.

Он также уточнил, что в течение июля Силы беспилотных систем уже добрались до 4492 солдат РФ, а также 21 319 вражеских целей.

В отчете СБС указано, что за прошедшие сутки было поражено 15 российских судов, однако пока подробности не раскрываются.

Кроме того, под удары украинских воинов попали: