RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Мадяр" объявил о поражении еще 15 российских судов

08:36 14.07.2026 Вт
1 мин
Новые результаты работы СБС уже известны
aimg Юлия Капитонова
СБС продолжают добивать российский флот (Фото: иллюстративный)

За прошедшие сутки Силы беспилотных систем Украины поразили или уничтожили 1559 уникальных целей армии РФ, в том числе 15 вражеских судов.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам "Мадяра", 13 июля бойцы СБС успели ликвидировать или ранить 311 российских захватчиков.

"За 24 часа уничтожено/поражено 1559 уникальных целей противника", - подчеркнул Бровди.

Он также уточнил, что в течение июля Силы беспилотных систем уже добрались до 4492 солдат РФ, а также 21 319 вражеских целей.

В отчете СБС указано, что за прошедшие сутки было поражено 15 российских судов, однако пока подробности не раскрываются.

Кроме того, под удары украинских воинов попали:

  • 39 точек вылета российских дронов,
  • 9 пушек и гаубиц,
  • 337 укрытий,
  • 130 блиндажей,
  • 46 коптеров,
  • 8 НРК,
  • 18 РЭБ,
  • 3 РЛС,
  • 98 антенн экипажей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Силы беспилотных системВооруженные силы УкраиныВойска РФВойна России против УкраиныАтака дронов