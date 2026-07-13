За добу знищено та уражено 1725 унікальних цілей Росії, - "Мадяр"

Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Цього разу бійці СБУ уразили одразу 14 російських суден, які забезпечували воєнну логістику окупантів.

Окрім того, він уточнив, що протягом липня бійці СБС "вполювали" вже 4181 російського окупанта . Ба більше, 19 759 ворожих цілей знищено та уражено.

За його словами, протягом минулої доби воїни СБС встигли ліквідувати та поранити 418 російських загарбників .

Як нещодавно повідомляло РБК-Україна, Сили оборони атакували ще 21 російський танкер в Азовському морі. Їх ворог активно використовував для військової логістики та обходу санкцій.

А 10 липня стало відомо, що "тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму.

До слова, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня.