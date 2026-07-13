За добу знищено та уражено 1725 унікальних цілей Росії, - "Мадяр"
Протягом минулої доби Сили безпілотних систем України встигли знищити та уразити 1725 унікальних російських цілей.
Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Вранці 13 липня "Мадяр" традиційно оприлюднив добовий звіт про результати роботи Сил безпілотних систем.
За його словами, протягом минулої доби воїни СБС встигли ліквідувати та поранити 418 російських загарбників.
"За 24 години знищено/уражено 1725 унікальних цілей противника", - повідомив "Мадяр".
Окрім того, він уточнив, що протягом липня бійці СБС "вполювали" вже 4181 російського окупанта. Ба більше, 19 759 ворожих цілей знищено та уражено.
До слова, 12 липня Сили безпілотних систем України провели успішну нічну операцію.
Цього разу бійці СБУ уразили одразу 14 російських суден, які забезпечували воєнну логістику окупантів.
Як нещодавно повідомляло РБК-Україна, Сили оборони атакували ще 21 російський танкер в Азовському морі. Їх ворог активно використовував для військової логістики та обходу санкцій.
А 10 липня стало відомо, що "тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму.
До слова, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня.