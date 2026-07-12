Українські дрони за одну ніч уразили 14 суден "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Ця атака стала частиною масштабної кампанії з ліквідації російського тіньового флоту. Загалом у період з 6 по 13 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 одиниць російських суден .

Українські оператори дронів завдали точних ударів по логістичних об'єктах ворога в акваторії Азовського моря та поблизу окупованого Криму. Зокрема, під удар потрапили:

Полювання на тіньовий флот Росії

Нагадаємо, раніше українські дрони атакували ще 9 танкерів тіньового флоту РФ та частково знеструмили Крим. Тоді під час нічної операції Сил безпілотних систем України, окрім ураження суден та провокування блекауту на окупованому півострові, військовим вдалося поцілити у 53 військові цілі ворога.

Крім того, напередодні ще два танкери тіньового флоту РФ підбили українські дрони в Азовському морі. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, ці судна стали дев'ятим та десятим у списку "прикурених" за добу, а загальна кількість уражених танкерів окупантів тоді швидко зросла до 12 одиниць.