"Люди там страждають": Трамп припустив наступну ціль США після Венесуели

Трамп заявив, що ситуації в обох країнах, Венесуелі та Кубі, нібито має багато спільного, а "допомога кубинському народу" стане логічним кроком, оскільки там "не дуже добре йдуть справи".

"Система працює не найкращим чином. Люди там страждають. Думаю, зрештою ми поговоримо про Кубу, тому що Куба зазнає невдач як держава", - заявив Трамп.

При цьому Трамп запевнив, що він не розглядає військових дій проти Куби: на його думку, "Куба впаде з власної волі, оскільки перебуває у дуже поганому стані". Він натякнув, що Куба та Венесуела залежали одна від одної - кубинці допомагали Мадуро будувати оборону, отримуючи за це нафту та гроші.

"Куба завжди була дуже залежною від Венесуели. Саме звідти вони отримували свої гроші, і вони захищали Венесуелу, але в цьому випадку це спрацювало не надто добре... Знаєте, минулої ночі багато кубинців втратили своє життя. Ви знали про це? Багато кубинців втратили своє життя. Вони захищали Мадуро. Це був поганий хід", - сказав він.

Державний секретар Марко Рубіо, який теж був присутній на пресконференції, порадив уряду Куби сприймати слова Трампа та дії проти венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро не як новини, а як реальну загрозу та останнє попередження.

"Коли президент говорить, до його слів слід ставитися серйозно. Якби я жив у Гавані та був членом уряду, я б, щонайменше, був дуже стурбований", - заявив Рубіо.