"Люди там страдают": Трамп предположил следующую цель США после Венесуэлы

Трамп заявил, что ситуации в обеих странах, Венесуэле и Кубе, якобы имеет много общего, а "помощь кубинскому народу" станет логичным шагом, поскольку там "не очень хорошо идут дела".

"Система работает не лучшим образом. Люди там страдают. Думаю, в конце концов мы поговорим о Кубе, потому что Куба терпит неудачи как государство", - заявил Трамп.

При этом Трамп заверил, что он не рассматривает военных действий против Кубы: по его мнению, "Куба упадет по собственной воле, поскольку находится в очень плохом состоянии". Он намекнул, что Куба и Венесуэла зависели друг от друга - кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги.

"Куба всегда была очень зависимой от Венесуэлы. Именно оттуда они получали свои деньги, и они защищали Венесуэлу, но в этом случае это сработало не слишком хорошо... Знаете, прошлой ночью многие кубинцы потеряли свои жизни. Вы знали об этом? Многие кубинцы потеряли свою жизнь. Они защищали Мадуро. Это был плохой ход", - сказал он.

Государственный секретарь Марко Рубио, который тоже присутствовал на пресс-конференции, посоветовал правительству Кубы воспринимать слова Трампа и действия против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро не как новости, а как реальную угрозу и последнее предупреждение.

"Когда президент говорит, к его словам следует относиться серьезно. Если бы я жил в Гаване и был членом правительства, я бы, по меньшей мере, был очень обеспокоен", - заявил Рубио.