"Лякатися не треба". Коли буде похолодання й чи повернеться спека: бліц із синоптиком

Погода в Україні найближчим часом відчутно зміниться. На зміну сильній спеці прийдуть комфортні літні значення, хоча спершу більшість регіонів накриють небезпечні грози.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Головне: Кінець спеки : потужна хвиля спека від України відступає - її витісняє атмосферний фронт, який просувається із заходу на схід.

: потужна хвиля спека від України відступає - її витісняє атмосферний фронт, який просувається із заходу на схід. Небезпечні опади : під час проходження фронту прогнозують дощі різної інтенсивності (від помірних до значних), місцями ймовірні грози, град і шквали.

: під час проходження фронту прогнозують дощі різної інтенсивності (від помірних до значних), місцями ймовірні грози, град і шквали. Температура : в найближчі кілька діб стовпчики термометрів вночі показуватимуть близько +15...+23°С, вдень +24...+30°C (хоча ситуація може дещо відрізнятись залежно від регіону).

: в найближчі кілька діб стовпчики термометрів вночі показуватимуть близько +15...+23°С, вдень +24...+30°C (хоча ситуація може дещо відрізнятись залежно від регіону). Новий антициклон : після проходження фронту на погоду буде впливати антициклон - поле підвищеного атмосферного тиску (погода без опадів).

: після проходження фронту на погоду буде впливати антициклон - поле підвищеного атмосферного тиску (погода без опадів). "Класичний" серпень: наступного тижня температурний фон стабілізується на рівні "стандартних" для останнього місяця літа показників - вночі близько +15...+22°C, а вдень до +27°C (+33°C по півдню та сходу).

Чи правда, що Україну "накриє" різке похолодання

– Лякатися не треба. Все - відносно нормально, в синоптичних нормах.

Зараз на територію України впливає атмосферний фронт. Саме його проходження будемо спостерігати.

Захід України - вже спостерігає. І зараз він просувається далі - у східному напрямку, до північних областей.

Безпосередньо в Київській області сьогодні о другій половині дня його очікуємо і в центральних областях - також.

Як саме змінить погоду цей атмосферний фронт

– За рахунок цього (в цих регіонах якраз-таки) очікуємо, що будуть проходити дощі різної інтенсивності. Від помірних - подекуди до значних навіть.

І завтра (8 серпня, - Ред.) в більшості областей - помірні, місцями значні грозові дощі.

Вдень в окремих районах - град і шквали можуть бути.

Чи типові для літа такі метеорологічні явища

– Це, в принципі, типова ситуація після таких високих значень температури.

В атмосфері накопичилося багато тепла, вологи, нестійкості.

Тобто достатньо енергії для розвитку потужних купчасто-дощових хмар під час проходження атмосферних фронтів.

Тому може бути інтенсивна грозова діяльність.

Треба бути уважними, обережними й дотримуватись правил безпеки під час грози.

Як надовго затримається цей фронт над Україною

– Вже завтра вдень цей атмосферний фронт відійде від західних областей. Буде більше пролягати через північні, центральні, частково - південні області.

А потім, станом на 9-10 серпня (неділю-понеділок, - Ред.) він вже буде виходити, скажімо так, через східний кордон України.

Хіба що в неділю по південному сходу нашої країни ще можуть бути локальні короткочасні дощі та грози.

Що буде з погодою, коли фронт відійде

– Надалі вже буде на нашу територію знову впливати наступний антициклон - поле підвищеного атмосферного тиску.

І знову переважатиме... вже з 10 серпня - по всій території України - погода без опадів. Знову буде більше сонячних прояснень.

Але основне - те, що зміниться повітряна маса нарешті. Після цього атмосферного фронту.

І навіть в тому, наступному антициклоні, вже пануватиме більш свіжа повітряна маса.

До яких температур готуватись найближчим часом

– Сильна спека відступає. Хіба що завтра ще на півдні та сході вона може бути +35...+37°С.

Тому що туди - аж в неділю дійде атмосферний фронт. Він так, поволі просувається через нашу територію.

Подекуди - північна складова у вітрі буде, тому в нічні години у найближчі кілька діб у нас в середньому від +15°С до +23°С, а в денні години +24...+30°C.

Але, в принципі, вже починаючи з неділі - у більшості регіонів у нас ніч близько +12...+17°C, день +24...+29°C.

Хіба що на Закарпатті, півдні та сході трішки тепліше - ніч +18...+23°C, день +28...+33°C.

Тобто сильної спеки вже не буде.

Особливості погоди в Україні 8-9 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди наступного тижня

– Надалі, вже наступного тижня, погоду переважно формуватиме антициклон (поле підвищеного атмосферного тиску).

Лише вдень 11 серпня (у вівторок, - Ред.) по західних і північних областях подекуди можуть бути локальні короткочасні дощі та грози.

Тому що там - один невеличкий малоактивний атмосферний фронт буде проходити.

Що буде при цьому з температурою повітря

– Температурний фон вже буде практично такий, "стандартний" для серпня. Без сильної спеки.

Ніч +15...+22°C. А вдень +27°C... до +33°C подекуди може підвищуватися температура по півдню та сходу.

Це 11-12 серпня.

Весь наступний тиждень - буде досить спокійний, без опадів практично (у більшості регіонів).

Ось із такими значеннями температури - "стандартними" - можна сказати, для серпня.

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До чого готуватись мешканцям і гостям Києва

– Основна зміна - на сьогоднішній день припадає.

У другій половині дня якраз-таки очікуємо на проходження цього атмосферного фронту з усіма "принадами" - з грозами, шквалами, градом може бути.

Це, звичайно, десь локально може бути. Не означає, що прямо всюди. Але ймовірність - дуже висока.

І за ним - вже буде відчутно знижуватися температура.

Завтра вночі вже близько +20°C, вдень +25...+27°C.

9 числа, в принципі, вже без опадів. І надалі - також практично весь час без опадів.

Хіба що 11 серпня вдень локальні якісь утворення короткочасних дощів можуть бути.

І температура... більше +30°C - не підніматиметься.

Тобто +25...+27°C - це ось завтра. Післязавтра, на неділю, трішечки вище +27...+29°C.

11 числа +28...+30°C. А потім знову трішки нижче, +25...+27°C.

Тобто незначні коливання можуть бути. Але в цілому - досить комфортно буде.