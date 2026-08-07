Який вигляд має стадіон "Чорноморець" після російської атаки (фото, відео)
Російський удар по Одесі 7 серпня пошкодив стадіон "Чорноморець". Українцям показали, як виглядає арена після атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Супільно. Одеса".
Стадіон після удару
Після російської атаки стадіон "Чорноморець" в Одесі зазнав помітних пошкоджень. На опублікованих кадрах видно пробоїни в даху арени, пошкоджені трибуни та вибите скління.
Удар зі спортивної інфраструктури стався вдень 7 серпня. За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждала щонайменше одна жінка. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Матч УПЛ перенесли
Атака відбулася напередодні матчу другого туру Української Прем'єр-ліги між "Чорноморцем" та "Колосом". Гра мала відбутися 8 серпня о 13:00 на одеському стадіоні.
Після оцінки наслідків удару дирекція арени вирішила перенести зустріч. В УПЛ повідомили, що рішення ухвалене через форс-мажорні обставини. Нову дату та час проведення матчу визначать додатково.
Заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко розповів про наслідки ворожої атаки до Одеси, зокрема удар по стадіону.
Нагадуємо, що після ударів по інфраструктурі мережі NOVUS компанія допускає локальні або тимчасові перебої з окремими товарами, проте системного дефіциту не очікує. Для збереження стабільних постачань рітейлер вже перебудовує логістику, використовуючи прямі постачання та резервні майданчики.