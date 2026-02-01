У Вінниці чоловік стріляв в групу оповіщення: всі подробиці
У Вінниці вранці 1 лютого невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП. Чоловіка розшукує поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.
"1 лютого близько 10:40 до поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка", - повідомили в поліції.
Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.
Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Схожі інциденти
Нагадаємо, у суботу вранці, 31 січня, у Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. Постраждалих не було, правоохоронці проводять перевірку.
14 січня у селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція розпочала операцію з пошуку причетних до інциденту.
Також у Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.