На Житомирщині сталась стрілянина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем

У суботу вранці, 31 січня, у Житомирському районі відбулась стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. На щастя, постраждалих немає, правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.

"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Нікому з цивільних осіб не постраждав, тілесних ушкоджень немає.

Правоохоронці додали, що усі учасники події встановлені і зараз відбувається перевірка.

"За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події", - сказано у публікації.