На Житомирщині сталась стрілянина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем

Субота 31 січня 2026 16:24
UA EN RU
На Житомирщині сталась стрілянина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем Фото: військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вранці, 31 січня, у Житомирському районі відбулась стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. На щастя, постраждалих немає, правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.

"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Нікому з цивільних осіб не постраждав, тілесних ушкоджень немає.

Правоохоронці додали, що усі учасники події встановлені і зараз відбувається перевірка.

"За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події", - сказано у публікації.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, 14 січня в селищі Рудне неподалік від Львова невідомі відкрили вогонь по мікроавтобусу ТЦК. В результаті події ніхто не постраждав, але транспорт отримав пошкодження. Поліція в свою чергу розпочала операцію з пошуку причетних до інциденту.

Також ми писали, що 31 грудня 2025 року сталася стрілянина в Харкові. Там чоловік вистрілив у представника ТЦК під час перевірки документів, після чого зник з місця події. Однак поліція оперативно затримала зловмисника.

Крім того, 16 листопада в Деснянському районі теж стався інцидент за участю працівників ТЦК, який закінчився стріляниною. У територіальному центрі комплектування заявили про напад на свого працівника.

Житомир ТЦК Мобілізація в Україні
