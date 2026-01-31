На Житомирщині сталась стрілянина між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем
У суботу вранці, 31 січня, у Житомирському районі відбулась стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. На щастя, постраждалих немає, правоохоронці проводять перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.
"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Нікому з цивільних осіб не постраждав, тілесних ушкоджень немає.
Правоохоронці додали, що усі учасники події встановлені і зараз відбувається перевірка.
"За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події", - сказано у публікації.
Інші інциденти з ТЦК
Нагадаємо, 14 січня в селищі Рудне неподалік від Львова невідомі відкрили вогонь по мікроавтобусу ТЦК. В результаті події ніхто не постраждав, але транспорт отримав пошкодження. Поліція в свою чергу розпочала операцію з пошуку причетних до інциденту.
Також ми писали, що 31 грудня 2025 року сталася стрілянина в Харкові. Там чоловік вистрілив у представника ТЦК під час перевірки документів, після чого зник з місця події. Однак поліція оперативно затримала зловмисника.
Крім того, 16 листопада в Деснянському районі теж стався інцидент за участю працівників ТЦК, який закінчився стріляниною. У територіальному центрі комплектування заявили про напад на свого працівника.