Під Львовом стріляли у мікроавтобус ТЦК: поліція розпочала операцію

У Селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція розпочала операцію з пошуку причетних до інциденту.

Про це заявила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна .

"У Рудному сталася стрілянина, наразі поліція на місті проводить слідчі оперативні дії, встановлює усіх причетних", - зазначила Гірдвіліс.

Також начальник департаменту комунікації Національної поліції у коментарі РБК-Україна зазначила, що поліція проводить операцію з розшуку причетних до цього осіб.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, отримав технічні пошкодження.

Подія сталась сьогодні, 14 січня, близько 10:00 на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної Сотні у селищі Рудне. Водій авто Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця події.

За цим фактом слідчі відідлу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.