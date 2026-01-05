ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Львові на ветерана війни напали в під’їзді багатоповерхівки: що відомо

Понеділок 05 січня 2026 17:45
У Львові на ветерана війни напали в під'їзді багатоповерхівки: що відомо
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львові на ветерана російсько-української війни напали в під’їзді багатоквартирного будинку - під час конфлікту йому в обличчя розпилили газовий балончик.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Львівської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався вночі 4 січня на сходовій клітці будинку на вулиці Липи. До поліції звернувся 26-річний львів’янин, який є ветераном війни. Він повідомив, що під час словесного конфлікту 33-річна сусідка застосувала проти нього газовий балончик.

За фактом нападу дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - "умисне легке тілесне ушкодження".

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Напади на військових в Україні

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Харкові чоловік під час перевірки документів вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП і втік, однак поліція оперативно затримала зловмисника. Військовий не постраждав, пошкоджено лише формений одяг, за фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження.

Ми повідомляли про затримання в Одесі чоловіка, якого підозрюють у ножовому нападі на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також 24 грудня на Рівненщині під час виконання службових обов’язків було здійснено напад на представників Сарненського районного ТЦК та СП, унаслідок чого один із військових отримав поранення.

До цього інцидент стався і у Львові - за попередньою інформацією, чоловік напав на співробітників ТЦК під час несення служби. Один із військовослужбовців зазнав ножового поранення та помер у лікарні.

Окрім того, 25 грудня у Дніпрі невідомий поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів з оповіщення.

