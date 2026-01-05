ua en ru
Во Львове на ветерана войны напали в подъезде многоэтажки: что известно

Понедельник 05 января 2026 17:45
Во Львове на ветерана войны напали в подъезде многоэтажки: что известно Фото: Во Львове полиция расследует нападение на ветерана (facebook.com/police_kharkov)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове на ветерана российско-украинской войны напали в подъезде многоквартирного дома - во время конфликта ему в лицо распылили газовый баллончик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 4 января на лестничной клетке дома на улице Липы. В полицию обратился 26-летний львовянин, который является ветераном войны. Он сообщил, что во время словесного конфликта 33-летняя соседка применила против него газовый баллончик.

По факту нападения дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины - "умышленное легкое телесное повреждение".

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Нападения на военных в Украине

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Харькове мужчина во время проверки документов выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП и скрылся, однако полиция оперативно задержала злоумышленника. Военный не пострадал, повреждена только форменная одежда, по факту стрельбы открыто уголовное производство.

Мы сообщали о задержании в Одессе мужчины, которого подозревают в ножевом нападении на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также 24 декабря на Ровенщине при исполнении служебных обязанностей было совершено нападение на представителей Сарненского районного ТЦК и СП, в результате чего один из военных получил ранения.

До этого инцидент произошел и во Львове - по предварительной информации, мужчина напал на сотрудников ТЦК во время несения службы. Один из военнослужащих получил ножевое ранение и скончался в больнице.

Кроме того, 25 декабря в Днепре неизвестный ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению.

