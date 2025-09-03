У Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (фото)

Спершу повідомлялося, що це складське приміщення, проте, за словами Садового, насправді там працювали скульптори.

"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність", - зазначив мер.

Він уточнив, що постраждалих немає, адже уночі на місці удару нікого не було. Зараз йде розбір завалів.