У Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (фото)

Фото: у Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (t.me/andriysadovyi)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вночі, 3 вересня, у Львові під російський удар потрапила скульптурна майстерня, де виготовляли пам'ятники. Наразі там розбирають завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового у Telegram.

Спершу повідомлялося, що це складське приміщення, проте, за словами Садового, насправді там працювали скульптори.

"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність", - зазначив мер.

Він уточнив, що постраждалих немає, адже уночі на місці удару нікого не було. Зараз йде розбір завалів.

 
Фото: у Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (t.me/andriysadovyi)

Обстріл України 3 вересня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням 502 дронів, а також 24 ракет повітряного та морського базування.

В напрямку Львова РФ запустила 15 безпілотників. У місті є руйнування, але обійшлося без жертв.

На Прикарпатті основною ціллю ворога став об’єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.

У Хмельницькій області внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс. На місці російського удару шукають людину, яка може перебувати під завалами.

Все про нічний обстріл України можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

