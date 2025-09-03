У Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (фото)

Сьогодні вночі, 3 вересня, у Львові під російський удар потрапила скульптурна майстерня, де виготовляли пам'ятники. Наразі там розбирають завали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового у Telegram.
Спершу повідомлялося, що це складське приміщення, проте, за словами Садового, насправді там працювали скульптори.
"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність", - зазначив мер.
Він уточнив, що постраждалих немає, адже уночі на місці удару нікого не було. Зараз йде розбір завалів.
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням 502 дронів, а також 24 ракет повітряного та морського базування.
В напрямку Львова РФ запустила 15 безпілотників. У місті є руйнування, але обійшлося без жертв.
На Прикарпатті основною ціллю ворога став об’єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.
У Хмельницькій області внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс. На місці російського удару шукають людину, яка може перебувати під завалами.
Все про нічний обстріл України можна знайти в матеріалі РБК-Україна.