Дві атаки за ніч і пожежа: з'явились кадри наслідків на Хмельницьку область

Вночі та зранку 3 вересня російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Також у ДСНС оприлюднила фото з місця ліквідації пожежі, на яких видно загоряння та роботу аварійних служб.

За попередньою інформацією, 10 гаражів повністю зруйновано, ще 5 охопило вогнем. Рятувальники вже локалізували пожежу та продовжують гасіння і розбір конструкцій.

Як проінформували у ДСНС, через удари виникла пожежа на території гаражного комплексу.

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

