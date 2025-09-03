ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дві атаки за ніч і пожежа: з'явились кадри наслідків на Хмельницьку область

Середа 03 вересня 2025 10:27
UA EN RU
Дві атаки за ніч і пожежа: з'явились кадри наслідків на Хмельницьку область Фото: наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельницьку область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Вночі та зранку 3 вересня російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як проінформували у ДСНС, через удари виникла пожежа на території гаражного комплексу.

За попередньою інформацією, 10 гаражів повністю зруйновано, ще 5 охопило вогнем. Рятувальники вже локалізували пожежу та продовжують гасіння і розбір конструкцій.

Дані про можливих постраждалих уточнюються.

Також у ДСНС оприлюднила фото з місця ліквідації пожежі, на яких видно загоряння та роботу аварійних служб.

Фото: наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельницьку область (t.me/dsns_telegram)

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці