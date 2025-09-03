Війська РФ випустили 15 дронів по Львову, є руйнування (фото)
Цієї ночі армія РФ запустила в напрямку Львова 15 безпілотників. У місті є руйнування, але обійшлося без жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Андрія Садового.
Внаслідок атаки було частково зруйноване одне зі складських приміщень. У будівлі виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.
Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Районні адміністрації продовжують обстеження території міста.
"Дякуємо нашим силам ППО, які вкотре зробили надможливе, щоб захистити Львів", - написав Садовий.
Фото: руйнування внаслідок атаки РФ (мер Львова Андрій Садовий)
Пізніше Андрій Садовий уточнив, що дрони влучили не в складське приміщення, а в будівлю, де скульптори виготовляли пам’ятники.
"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність. Це те, чого вони ніколи не зрозуміють", - відмітив очільник Львова.
За його словами, ніхто не постраждав. На місці зараз розбирають завали.
Фото: руїни на місці удару (мер Львова Андрій Садовий)
Нагадаємо, цієї ночі окупанти здійснили комбінований удар по Україні, запустивши "Шахеди" та крилаті ракети. Під ударом опинилися Луцьк, Хмельницький, Кіровоградська, Київська та Івано-Франківська області.
Зокрема, наслідки є Хмельницькому - вибито та пошкоджено понад 150 вікон у навчальному закладі та житлових будинках. Також є пошкодження на території комунального підприємства.
В Калуші Івано-Франківської області місцева влада після нічної атаки повідомила, щоб батьки не відправляли поки що дітей в дитсадки. Спершу буде перевірено якість повітря, а тоді вже будуть якість вказівки.
У Кіровоградській області під ворожу атаку потрапила Знам'янська громада. За даними ДСНС, внаслідок влучання дронів травмовано 5 людей, пошкоджено 28 будинків, один - зруйновано.
Все про нічний обстріл України можна знайти в матеріалі РБК-Україна.