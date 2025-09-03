Війська РФ випустили 15 дронів по Львову, є руйнування (фото)

Цієї ночі армія РФ запустила в напрямку Львова 15 безпілотників. У місті є руйнування, але обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Андрія Садового .

Внаслідок атаки було частково зруйноване одне зі складських приміщень. У будівлі виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

Ніхто з місцевих жителів не постраждав. Районні адміністрації продовжують обстеження території міста.

"Дякуємо нашим силам ППО, які вкотре зробили надможливе, щоб захистити Львів", - написав Садовий.

Фото: руйнування внаслідок атаки РФ (мер Львова Андрій Садовий)

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що дрони влучили не в складське приміщення, а в будівлю, де скульптори виготовляли пам’ятники.

"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність. Це те, чого вони ніколи не зрозуміють", - відмітив очільник Львова.

За його словами, ніхто не постраждав. На місці зараз розбирають завали.

Фото: руїни на місці удару (мер Львова Андрій Садовий)