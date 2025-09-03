ua en ru
На Прикарпатті спалахнув обʼєкт інфраструктури після удару РФ

Середа 03 вересня 2025 08:58
На Прикарпатті спалахнув обʼєкт інфраструктури після удару РФ Фото: на Прикарпатті спалахнув обʼєкт інфраструктури після удару РФ (facebook.com LVIVDSNS)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 3 вересня Івано-Франківська область зазнала комбінованої атаки російських військ. Основною ціллю ворога став об’єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

"Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури", - проінформувала Онищук.

За її словами, завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони вдалося збити частину ворожих цілей. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Внаслідок удару на об’єкті інфраструктури спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби.

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Також відомо про влучання на Кіровоградщині, Київщині, у західних та в інших регіонах України.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

