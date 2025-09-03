На Прикарпатті спалахнув обʼєкт інфраструктури після удару РФ

У ніч на 3 вересня Івано-Франківська область зазнала комбінованої атаки російських військ. Основною ціллю ворога став об’єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Внаслідок удару на об’єкті інфраструктури спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби.

За її словами, завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони вдалося збити частину ворожих цілей. Попередньо інформації про постраждалих немає.

"Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури", - проінформувала Онищук.

Атака на Україну 3 вересня

У ніч проти середи, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку проти України, використовуючи крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники. Низка областей зазнали ударів.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Також відомо про влучання на Кіровоградщині, Київщині, у західних та в інших регіонах України.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.