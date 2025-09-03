Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ

Росіяни в ніч на 3 вересня вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Внаслідок обстрілу були пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар росіян.

Головне:

росіяни запустили по Україні "Шахеди" та крилаті ракети;

під ударом була західна Україна, Київська область, Кіровоградська та інші регіони.

У Кіровоградській області, Київській та у місті Хмельницький - були пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.

Чим атакував ворог

За даними Повітряних сил ЗСУ, для обстрілу ворог застосував ударні дрони та різного виду крилаті ракети. Зокрема, безпілотники у повітряному фіксувалися ще з вечора 2 вересня. Перші дрони залетіли о 17:55 через Чернігівську область, після чого їх було все більше і більше.

Ближче до ночі стало зрозуміло, що основною ціллю ворога - є західна Україна. Проте були наслідки і в інших містах.

Також моніторингові канали писали вночі, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також вивели у Чорне море. Однак офіційного підтвердження не було.

Проте вже о 4 ранку стало офіційно відомо, що з півдня та сходу країни у повітряний просторі України фіксуються крилаті ракети. В основному вони летіли на захід України.

Згідно зі зведенням Повітряних сил, РФ вночі випустила по Україні 502 дрони та 24 ракети.

З 526 засобів повітряного нападу силами ППО було знешкоджено:

430 з 502 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів;

14 з 16 крилатих ракет "Калібр";

7 з 8 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних дронів на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників.

Наслідки обстрілу

Луцьк

Росіяни цієї ночі неодноразово намагалися атакували Луцьк дронами. У місті лунала серія вибухів і зранку стало відомо, що внаслідок атаки все ж є певні пошкодження.

"З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль", - написав мер Ігор Поліщук.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що в регіоні постраждалих та загиблих немає.

"Внаслідок падіння уламків були займання окремих господарських будівель , автомобіля та сухої трави. Наразі пожежі ліквідовано. На місцях працюють всі відповідні служби, аби переконатися, що територія безпечна", - додав він.

Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу в гаражах, що спалахнула через російську атаку. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полумʼя на будинок. Постраждалих немає.

Хмельницький

Протягом ночі і зранку ворог здійснив обстріл міста Хмельницький. Летіли як дрони, так і судячи з усього, ракети.

Пізніше мер Олександр Симчишин поінформував, що внаслідок атаки є пошкодження та були пожежі. Крім того, пошкоджено вікна. Інформації про постраждалих чи загиблих не було. Проте зранку стали відомі де такі деталі:

"Через обстріл сьогодні громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу", - повідомила міськрада.

В ДСНС показали наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельниччині.

В регіоні виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем.

Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

Фото: пожежа в Хмельницькій області після атаки (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 08:00

Симчишин опублікував нові дані щодо атаки росіян. Він поінформував, що внаслідок обстрілу постраждалих чи загиблих немає. Сили ППО відпрацювали результативно, але все ж є низка пошкоджень:

вибито та пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі. Сьогодні заклад працюватиме у дистанційному форматі;

вибито і пошкоджено понад 100 вікон у житлових будинках;

є пошкодження на території комунального підприємства;

знищено та пошкоджено приватні гаражі та автівки;

пошкоджена комунальна інфраструктура;

є проблеми з електропостачанням в одному із сіл громади. Енергетики планують подати напругу впродовж 3 годин;

громадський транспорт (тролейбуси) поступово виходить на маршрути і працюватиме в повному складі. У звʼязку із затримкою будуть суттєві зміни і порушення у графіках руху.

"У разі змін чи появи додаткової інформації, будемо інформувати", - додав Симчишин.

Стало відомо, що на Хмельниччині після атаки шукають людину, яка, ймовірно, може бути під завалами.

Також відомо, що сили ППО знищили 3 ворожі ударні дрони типу "Шахед" та 1 крилату ракету типу "Калібр". Один ворожий дрон був втрачений локаційно.

В ОВА повідомили про першу жертву нічного масованого обстрілу РФ.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку.

Фото: тіло чоловіка знайшли рятувальники на місці влучання на Хмельниччині (t.me/dsns_telegram)

Івано-Франківська область

Мер Калуша Андрій Найда після нічної атаки заявив, щоб батьки не відправляли поки що дітей в дитсадки.

Він зазначив, що спершу буде перевірено якість повітря, а тоді вже будуть якість вказівки. Також Найда додав, що в місті обійшлося без постраждалих.

Голова Івано-франківської ОВА Світлана Онищук згодом проінформувала, що ціллю в області став обʼєкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.

В ДСНС показали фото масштабної пожежі на Івано-Франківщині, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Там спалахнули складські приміщення на 3 осередках на загальній площі близько 9 тисяч кв.м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває.

Постраждалих немає.

Фото: на Івано-Франківщині на місці атаки працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Наразі після нічного обстрілу Калуші спостерігається підвищений рівень формальдегіду в повітрі. Місцевим рекомендують дотримуватися наступних правил безпеки:

зачиняти вікна та двері у приміщеннях;

обмежити перебування на вулиці, особливо уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити достатню кількість води;

використовувати очищувач повітря (увімкнути на максимальний режим, якщо є);

проводити часте вологе прибирання;

після перебування на вулиці мити відкриті ділянки шкіри (руки та обличчя);

промивати ніс сольовим розчином;

уникати паління, яке додатково погіршує стан дихальних шляхів.

Київська область

Окупанти вночі здійснили масовану атаку дронами на Київську область. Зокрема, під обстрілом опинився Вишгород.

За словами глави Київської ОВА Микола Калашника, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження.

"Унаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована", - писав він вночі.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області під ворожу атаку потрапила Знам'янська громада. За даними ДСНС, внаслідок влучання дронів травмовано 5 людей, пошкоджено 28 будинків, один - зруйновано. Крім того, були пожежі та відомо, що уражено об'єкти інфраструктури.

Також начальник ОВА Андрій Райкович писав, що під атакою опинилися об'єкти "Укрзалізниці". Згодом атаку підтвердила сама компанія, заявила про 4 постраждалих залізничників та затримку понад 20 рейсів.

Як пояснили в УЗ, затримки пов'язані з пошкодженнями залізничної інфраструктури через ворожу атаку.

Пізніше з'явилися фото наслідків атаки РФ на Знам’янку. У поліції уточнили, що два будинки зруйновані, а ще 28 - пошкоджено.

Окрім того, в місті ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. З п’ятьох поранених четверо - госпіталізовані.

Фото: у Знам'янці на місці атаки працюють поліцейські та рятувальники, які надають громадянам необхідну допомогу (npu.gov.ua)

Львів

За словами мера Андрія Садового, Львів, попередньо, вночі атакували близько 15 безпілотників. Постраждалих в місті нема.

Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто.

Фото: наслідки атаки у Львові (t.me/andriysadovyi)

Згодом Садовий уточнив, що росіяни атакували не складське приміщення, а місце, де працювали скульптори - виготовляли пам’ятники.

Чернівецька область

Вночі в межах Чернівецької області було зафіксовано 7 ворожих безпілотників. Один з них сили ППО знешкодили в Дністровському районі. Інші вийшли за межі області, повідомили в ОВА.

Жертв, поранених чи руйнувань у Чернівецькій області внаслідок чергової терористичної атаки росіян проти цивільного населення немає.

Чернігівська область

Очільників Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що ворог поцілив безпілотниками в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. Через це є проблеми зі світлом.

"Без електрики більше 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. Для відновлення задіяні всі необхідні служби", - інформують в ОВА.

Також відомо, що в області внаслідок атаки російського дрона спалахнув будинок. Це сталося в м. Борзна. Пожежу ліквідовано.

Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі. Жертв та постраждалих немає.