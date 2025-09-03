РФ запустила понад 500 дронів та ракет по Україні: як відпрацювала ППО

В ніч на 3 вересня окупанти випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

У Повітряних силах наголосили, що атака досі триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА. Сили оборони закликають громадян перебувати в укриттях і суворо дотримуватися правил безпеки.

"Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль, серед них:

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.

За даними військових, під час атаки радіотехнічні війська виявили та супроводили 526 повітряних цілей, серед яких:

Атака на Україну 3 вересня

Усю ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували регіони України дронами і ракетами. Через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються понад 30 потягів.

Повітряна тривога пролунала в багатьох регіонах ще до опівночі: спочатку зафіксували масовий наліт безпілотників, а під ранок Росія запустила й крилаті ракети.

Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.