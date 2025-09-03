RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (фото)

Фото: во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (t.me/andriysadovyi)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 3 сентября, во Львове под российский удар попала скульптурная мастерская, где изготавливали памятники. Сейчас там разбирают завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового в Telegram.

Сначала сообщалось, что это складское помещение, однако, по словам Садового, на самом деле там работали скульпторы.

"Не знаю, по чему они целятся, но попадают в места, которые имеют и создают историческую и духовную ценность", - отметил мэр.

Он уточнил, что пострадавших нет, ведь ночью на месте удара никого не было. Сейчас идет разбор завалов.

 

Фото: во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (t.me/andriysadovyi)

 

Обстрел Украины 3 сентября

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением 502 дронов, а также 24 ракет воздушного и морского базирования.

В направлении Львова РФ запустила 15 беспилотников. В городе есть разрушения, но обошлось без жертв.

На Прикарпатье основной целью врага стал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

В Хмельницкой области в результате обстрелов загорелся гаражный комплекс. На месте российского удара ищут человека, который может находиться под завалами.

Все о ночном обстреле Украины можно найти в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВойна в Украине