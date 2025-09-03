Во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (фото)

Сначала сообщалось, что это складское помещение, однако, по словам Садового, на самом деле там работали скульпторы.

"Не знаю, по чему они целятся, но попадают в места, которые имеют и создают историческую и духовную ценность", - отметил мэр.

Он уточнил, что пострадавших нет, ведь ночью на месте удара никого не было. Сейчас идет разбор завалов.

Фото: во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (t.me/andriysadovyi)