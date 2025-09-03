У Львові російський удар знищив майстерню скульпторів (фото)
Сьогодні вночі, 3 вересня, у Львові під російський удар потрапила скульптурна майстерня, де виготовляли пам'ятники. Наразі там розбирають завали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового у Telegram.
Спершу повідомлялося, що це складське приміщення, проте, за словами Садового, насправді там працювали скульптори.
"Не знаю, по чому вони ціляться, але влучають у місця, що мають і творять історичну та духовну цінність", - зазначив мер.
Він уточнив, що постраждалих немає, адже уночі на місці удару нікого не було. Зараз йде розбір завалів.
Обстріл України 3 вересня
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням 502 дронів, а також 24 ракет повітряного та морського базування.
В напрямку Львова РФ запустила 15 безпілотників. У місті є руйнування, але обійшлося без жертв.
На Прикарпатті основною ціллю ворога став об’єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.
У Хмельницькій області внаслідок обстрілів загорівся гаражний комплекс. На місці російського удару шукають людину, яка може перебувати під завалами.
Все про нічний обстріл України можна знайти в матеріалі РБК-Україна.