Во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (фото)
Сегодня ночью, 3 сентября, во Львове под российский удар попала скульптурная мастерская, где изготавливали памятники. Сейчас там разбирают завалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового в Telegram.
Сначала сообщалось, что это складское помещение, однако, по словам Садового, на самом деле там работали скульпторы.
"Не знаю, по чему они целятся, но попадают в места, которые имеют и создают историческую и духовную ценность", - отметил мэр.
Он уточнил, что пострадавших нет, ведь ночью на месте удара никого не было. Сейчас идет разбор завалов.
Фото: во Львове российский удар уничтожил мастерскую скульпторов (t.me/andriysadovyi)
Обстрел Украины 3 сентября
Напомним, сегодня ночью Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины с применением 502 дронов, а также 24 ракет воздушного и морского базирования.
В направлении Львова РФ запустила 15 беспилотников. В городе есть разрушения, но обошлось без жертв.
На Прикарпатье основной целью врага стал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.
В Хмельницкой области в результате обстрелов загорелся гаражный комплекс. На месте российского удара ищут человека, который может находиться под завалами.
Все о ночном обстреле Украины можно найти в материале РБК-Украина.