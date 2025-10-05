У Львові пролунали потужні вибухи, місто атакували ракети "Кинджал"

Армія РФ запустила ракети з винищувачів МіГ-31 о 06:30.

Ракети пролетіли над Сумською, Київською та Житомирською областями. Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Львова.

О 06:36 у Львові пролунали потужні вибухи.

Зазначимо, що місто кілька годин перебуває під атакою великої кількості дронів "Шахед", а також було атаковане крилатими ракетами.

Оновлено 06:52

У напрямку Львова рухається ще одна група крилатих ракет.

"Ще група ракет на місто!", - зазначив Козицький.

Також фіксується рух групи ракет у напрямку Стрия Львівської області та Бурштина Івано-Франківської області.

Оновлено 07:04

Повітряні сили повідомили про наближення ще однієї групи ракет до Львова.

Зазначимо, що у Львівськй області розташоване велике Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу.

У місті Буршин на Івано-Франківщині розташована Бурштинська теплоелектростанція, яку росіяни вже не раз атакували криталими ракетами.