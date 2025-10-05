UA

У Львові пролунали потужні вибухи, місто атакували ракети "Кинджал"

Фото: росіяни атакували Львів балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи вдарили по Львову аеробалістичними ракетами "Кинджал". У місті прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Армія РФ запустила ракети з винищувачів МіГ-31 о 06:30.

Ракети пролетіли над Сумською, Київською та Житомирською областями. Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Львова.

О 06:36 у Львові пролунали потужні вибухи.

Зазначимо, що місто кілька годин перебуває під атакою великої кількості дронів "Шахед", а також було атаковане крилатими ракетами.

Оновлено 06:52

У напрямку Львова рухається ще одна група крилатих ракет.

"Ще група ракет на місто!", - зазначив Козицький.

Також фіксується рух групи ракет у напрямку Стрия Львівської області та Бурштина Івано-Франківської області.

Оновлено 07:04

Повітряні сили повідомили про наближення ще однієї групи ракет до Львова.

Зазначимо, що у Львівськй області розташоване велике Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу.

У місті Буршин на Івано-Франківщині розташована Бурштинська теплоелектростанція, яку росіяни вже не раз атакували криталими ракетами.

 

Ракетно-дронова атака Росії

В ніч на 5 жовтня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.

Більше ста дронів ворог запустив ще з вечора 4 жовтня.

О 03:30 ночі росіяни запустили ракети "Калібр" з Чорного моря.

Опісля близько 06:00 в повітряний простір України почали залітати групи крилатих ракет, випущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

В ті ж хвилини ворог підняв з аеродрому "Саваслейка" винищувачі МіГ-31.

