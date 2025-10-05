У Львові пролунали потужні вибухи, місто атакували ракети "Кинджал"

Російські терористи вдарили по Львову аеробалістичними ракетами "Кинджал". У місті прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Армія РФ запустила ракети з винищувачів МіГ-31 о 06:30.
Ракети пролетіли над Сумською, Київською та Житомирською областями. Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у напрямку Львова.
О 06:36 у Львові пролунали потужні вибухи.
Зазначимо, що місто кілька годин перебуває під атакою великої кількості дронів "Шахед", а також було атаковане крилатими ракетами.
У напрямку Львова рухається ще одна група крилатих ракет.
"Ще група ракет на місто!", - зазначив Козицький.
Також фіксується рух групи ракет у напрямку Стрия Львівської області та Бурштина Івано-Франківської області.
Повітряні сили повідомили про наближення ще однієї групи ракет до Львова.
Зазначимо, що у Львівськй області розташоване велике Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газу.
У місті Буршин на Івано-Франківщині розташована Бурштинська теплоелектростанція, яку росіяни вже не раз атакували криталими ракетами.
В ніч на 5 жовтня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами "Шахед", а також крилатими і балістичними ракетами.
Більше ста дронів ворог запустив ще з вечора 4 жовтня.
О 03:30 ночі росіяни запустили ракети "Калібр" з Чорного моря.
Опісля близько 06:00 в повітряний простір України почали залітати групи крилатих ракет, випущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
В ті ж хвилини ворог підняв з аеродрому "Саваслейка" винищувачі МіГ-31.